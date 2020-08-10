Bingöl’de 528 kişi istihdam edilecek

Bingöl’de imzalanan protokol ile 528 kişinin 9 ay boyunca istihdam edileceği bildirildi.

Bingöl Çalışma ve İş Kurumu ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında iş protokolü imzalandı. Protokol kapsamında Milli Eğitim Müdürlüğü’nün il ve ilçedeki kurumlarına 528 temizlik ve güvenlik personeli alınacağı bildirildi.



9 ay boyunca istihdam edilecek 528 kişi için başvuruların, bugün itibariyle İŞKUR internet sitesi veya ALO 170 iletişim hattı üzerinden yapacağı aktarıldı.

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