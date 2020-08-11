Vali Ekinci’den Covid-19 denetimi

Korana virüs (Covid19) denetimlerine katılan Bingöl Valisi Kadir Ekinci, vatandaşları maske, hijyen ve mesafe konularında uyardı.
İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelgeyle birlikte tüm ülkede olduğu gibi Bingöl’de de Covid19 denetimleri devam ediyor. Bu kapsamda denetimleri inceleyen Vali Kadir Ekinci, Genç Caddesinde esnaf ve vatandaşları Covid19’a karşı uyardı. Vatandaşlarla sohbet eden Vali Ekinci, aynı zamanda istek ve taleplerini de dinledi.
Vali Ekinci’ye denetimlerde, Belediye Başkan Vekili Sait Kolak ve kurum müdürleri eşlik etti.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.