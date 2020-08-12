Sözen; “Şehitler vurulunca değil unutulunca ölürler”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sözen; “Şehitler vurulunca değil unutulunca ölürler”

İHA

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, "Şehit Belediye Başkanımız Hikmet Tekin'in isminin Bingöl Hava Limanına verilmesini talep ediyoruz. Çünkü biliyoruz ve inanıyoruz ki şehitler vurulunca değil unutulunca ölürler" dedi.

Sözen; “Şehitler vurulunca değil unutulunca ölürler”

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, “Şehit Belediye Başkanımız Hikmet Tekin’in isminin Bingöl Hava Limanına verilmesini talep ediyoruz. Çünkü biliyoruz ve inanıyoruz ki şehitler vurulunca değil unutulunca ölürler” dedi.
Bingöl Belediye başkanıyken 12 Ağustos 1979 yılında uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybeden Hikmet Tekin, ölüm yıldönümünde unutulmadı. Bu kapsamda Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen açıklamalarda bulundu.
Tekin’in isminin Bingöl Havalimanına verilmesi gerektiğini dile getiren Ziya Sözen, “Şehit Hikmet Tekin, Bingöl Belediye Başkanı olarak görev yaparken taraflı tarafsız herkes tarafından sevilen ve Bingöl halkının gönlünde taht kuran bir kişiliğe sahipti. Şehit Hikmet Tekin’in şehadet olayı bütün Bingöl halkı olarak hepimizi derinden üzmüş ve yaralamıştır. Aradan 41 yıl geçmesine rağmen Bingöl halkı bu şahadet haberinin üzüntüsünü halen üzerinden atamamıştır. Şehidimize ve ailesine karşı vefa ve minnet duygusunun bir ifadesi olarak Bingöl halkı ve şehit aileleri olarak şehidimizin ismini yaşatmak istiyoruz. Bu bağlamda Şehit Belediye Başkanımız Hikmet Tekin’in isminin Bingöl Hava Limanına verilmesini talep ediyoruz. Çünkü biliyoruz ve inanıyoruz ki şehitler vurulunca değil unutulunca ölürler. Biz de şehidimizi unutmadığımızı unutmayacağımızı ve asla unutturmayacağımızın bir ifadesi olarak isminin sonsuza dek yaşatılması için Bingöl Havalimanı’na isminin verilmesini gecikmiş yerinde ve doğru bir karar olarak görüyoruz. Şehit Belediye Başkanımız Hikmet Tekin’in isminin Hava Limanına verilmesi talebi vatanını milletini bayrağını seven taraflı tarafsız bütün Bingöl halkı nezdinde kabul görecektir” dedi.


Konu için gerekli yerlere başvuruların yapıldığı aktaran Sözen, “Şehit Belediye Başkanımız Hikmet Tekin’in isminin Bingöl Havalimanına verilmesi için bugün itibari ile Cumhurbaşkanlığı Makamına, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına yazılı talebimizi ilettik. Bu talebimizin her zaman her ortamda Şehit Ailelerimize ve Gazilere sahip çıkan Cumhurbaşkanımız tarafından olumlu karşılanacağına olan inancımız tamdır. Bu konuda özellikle Milliyetçi Harekat Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den destek bekliyoruz. Çünkü Devlet Bahçeli’nin bu konuda ne kadar hassas olduğunu biliyoruz. Bu gecikmiş ve haklı talebimizin karşılanması hususunda üzerimize düşen görevi yapıp, konunun olumlu sonuçlanması için sonuna kadar takipçisi olacağız. Bu konuda vatanını milletini devletini seven, şehit ailelerine sahip çıkan herkesi bizlere destek sunmaya davet ediyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Vali Ekinci’den Covid-19 denetimi
YEREL HABERLER Vali Ekinci’den Covid-19 denetimi
Bingöl’de 528 kişi istihdam edilecek
YEREL HABERLER Bingöl’de 528 kişi istihdam edilecek

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X