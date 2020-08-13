Bingöl’deki çatı yangını korkuttu

Bingöl’ün Genç ilçesinde bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olay, Genç ilçesi Yenişehir Mahallesi Rüzgarlı Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 katlı bir binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın tüm çatıyı sardı. Bina sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangını kontrol altına alarak söndürdü.

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