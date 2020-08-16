Bingöl Valiliğinden Covid-19 uyarısı

Bingöl Valiliği , düğün ve nişan etkinlilerine katılan vatandaşları Korana virüs (Covid19) kurallarına uymaları konusunda uyardı.
Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, “Düğün ve nişan etkinliklerinde maske, mesafe ve temizlik kurallarına mutlak suretle riayet edelim. Kural ihlali yapanları uyaralım. Unutmayalım,Covid19 salgınına karşı alınan tedbirlere uymak sizi, ailenizi ve sevdiklerini hayata bağlar.Hayatın en önemli adımlarından bir tanesini atıp dünya evine giren tüm çiftlerimize mutluluklar dileriz” denildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.