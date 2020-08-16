Bingöl’de Covid-19 hastaları denetleniyor

Bingöl’de Korana virüse (Covid19) yakalanarak evlerinde tedavileri devam eden vatandaşlar, ekipler tarafından düzenli olarak denetleniyor.
Bingöl Belediyesinden yapılan açıklamada, “Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz, Covid19 ile mücadele kapsamında evde tedavileri süren Covid19 hastalarını her gün düzenli olarak adreslerinde denetliyor, dışarı çıkmamaları konusunda uyarılarda bulunuyor” denildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.