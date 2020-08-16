Bingöl'de, 202 bin kök Hint keneviri ele geçirildi

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BİNGÖL, (DHA) BİNGÖL'ün Genç ilçesinde, güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda; 202 bin kök Hint keneviri ve 42 kilo esrar ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptığı istihbarat çalışması sonucu Genç ilçesi kırsalında Hint keneviri ekildiği bilgisini edindi. Bu kapsamda harekete geçen ekipler, operasyonun düzenlediği bölgede yaptıkları aramada; 202 bin kök Hint keneviri ile 42 kilo esrar ele geçirildi. Kenevirler operasyon bölgesinde imha edilirken, 3 şüpheli ise gözaltına alındı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Bingöl

2020-08-16 14:22:58



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