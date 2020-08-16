Bingöl'de, 202 bin kök Hint keneviri ele geçirildi

BİNGÖL, (DHA) BİNGÖL'ün Genç ilçesinde, güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda; 202 bin kök Hint keneviri ve 42 kilo esrar ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptığı istihbarat çalışması sonucu Genç ilçesi kırsalında Hint keneviri ekildiği bilgisini edindi. Bu kapsamda harekete geçen ekipler, operasyonun düzenlediği bölgede yaptıkları aramada; 202 bin kök Hint keneviri ile 42 kilo esrar ele geçirildi. Kenevirler operasyon bölgesinde imha edilirken, 3 şüpheli ise gözaltına alındı.
DHA-Güvenlik Türkiye-Bingöl
2020-08-16 14:22:58
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.