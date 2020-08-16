Bingöl’de 202 bin kök kenevir ve 42 kilo esrar ele geçirildi

Bingöl’ün Genç ilçesi kırsalında jandarma tarafından yapılan operasyonda, 202 bin kök kenevir ve 42 kilogram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, “Bingöl İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde, Genç ilçesi kırsalında şüpheli şahıslar tarafından yüklü miktarda yasadışı kenevir ekimi yapıldığı, kenevir tarlalarından esrar elde edilerek piyasaya sürüleceğine dair elde edilen bilgiler doğrultusunda, 14 Ağustos 2020 tarihinde Genç ilçesi kırsalında icra edilen operasyonda 1 adet tarla içerisinde toplam 202 bin kök kenevir bitkisi ile birlikte tarla kenarında kurutulmaya bırakılmış vaziyette 42 kilogram kubar esrar maddesi ele geçirilerek 3 şüpheli hakkında yasal işlem başlatılmıştır. Güvenlik güçlerimiz, bölge halkımızın da desteğiyle ilimiz genelinde uyuşturucu veya uyarıcı madde ile mücadeleye aralıksız olarak devam etmektedir” denildi.

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