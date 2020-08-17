Bingöl’de Covid-19 denetimleri sürüyor

Bingöl’de Korona virüs (Covid19) denetimleri aralıksız bir şekilde sürüyor.
Ülke genelinde olduğu gibi Bingöl’de de valilik koordinesindeki kolluk kuvvetlerince, Covid19 denetimleri sürüyor. Kent merkezindeki belirlenen noktalarda toplu taşıma ve özel araçları denetleyen ekipler, hem sürücüleri hem de yolcuları denetleyerek maske, hijyen ve mesafe konularında uyarılarak bulunuyor.
Kentte, Covid19 denetimlerin periyodik olarak devam edeceği bildirildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.