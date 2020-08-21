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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bingöl’de 65 yaş üzerine kısıtlama getirildi

İHA

– Bingöl'de 65 yaş ve üzerindeki vatandaşların sosyal faaliyet alanlarına girişlerine ve düğünlere katılmalarına kısıtlama getirildi.

Bingöl’de 65 yaş üzerine kısıtlama getirildi

– Bingöl’de 65 yaş ve üzerindeki vatandaşların sosyal faaliyet alanlarına girişlerine ve düğünlere katılmalarına kısıtlama getirildi.
Türkiye genelinde olduğu gibi Bingöl’de de İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplanarak kararlar aldı. Vali Kadir Ekinci başkanlığında kurulda yer alan ilgili kurumların amirlerinin katılımıyla yapılan toplantıda alınan kararlar kamuoyuyla paylaşıldı.
Valilik tarafından yapılan açıklamada, “İl genelindeki nişan, kına, nikah, düğün, mevlit, sünnet merasimi ve cenaze gibi vatandaşlarımızın toplu olarak bulunduğu etkinliklere; tören sahibinin anne, baba, büyükanne ve büyükbaba gibi birinci derece yakınları olan 65 yaş ve üzerindeki kişilerin katılmasına, bunların haricindeki 65 yaş ve üzeri kişilerin katılımının kısıtlanmasına, 65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın alışveriş merkezi, kıraathane, kahvehane ve çay ocakları gibi sosyal faaliyet alanlarına girişlerinin kısıtlanmasına, 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın toplu ulaşım araçlarının yoğun olduğu zamanlarda (07:0010:00 / 16:0019:00) bu araçları kullanmamalarının tavsiye edilmesine karar verilmiştir” denildi.
Öte yandan tedbirlere uymayanlarla 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesi uyarınca idari para cezası verilmesi, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması yönünde de karar alındığı aktarıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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