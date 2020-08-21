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Vali Ekinci: Bingöl'de, Covid-19'a bağlı 16 ölüm vakamız var

DHA

Vali Ekinci: Bingöl'de, Covid-19'a bağlı 16 ölüm vakamız var


Aziz ÖNAL/BİNGÖL, (DHA)BİNGÖL Valisi Kadir Ekinci, bugüne kadar kentte 16 kişinin koronavirüsten yaşamını yitirdiğini ifade ederek, "Sayı genellikle vermiyorum, ama bu önemli bir sayı. Bingöl nüfusu ölçeğinde Covid-19´a bağlı ölüm oranı ciddi bir rakam. Dolayısıyla bu rakamı tüm vatandaşlarımızın bu hassasiyeti algılaması için söylüyorum" dedi.
Vali Kadir Ekinci, İl Özel İdaresi'nin sosyal tesislerinde gazetecilerle bir araya gelerek, kentte koronavirüse yönelik sürdürülen mücadeleyi anlattı. Bingöl´deki koronavirüs vakalarının yüzde 23'lük diliminin 65 yaş ve üzeri vatandaşların oluşturduğunu anlatan Vali Ekinci, bugüne kadar koronavirüsten 16 kişinin yaşamını yitirdiğini dikkat çekti. Vali Ekinci, "Sayı genellikle vermiyorum, ama bu önemli bir sayı. Bingöl nüfusu ölçeğinde Covid-19´a bağlı ölüm oranı ciddi bir rakam. Dolayısıyla bu rakamı tüm vatandaşlarımızın bu hassasiyeti algılaması için söylüyorum. Özellikle gençlerimiz bu virüs sürecini biraz hafife alıyorlar. Bünyeleri güçlü olabilir, herhangi yan bir hastalıkları olmayabilir. Bazen bu süreci hafif atlatabilirler, hatta belirtisiz atlatabilirler. Ancak genç kardeşlerimiz çevrelerine bu hastalığı bulaştırma riski en fazla olan kişilerdir. Dolayısıyla yaşlı vatandaşlarımızı muhafaza etmek istiyoruz, hastanedeki hallerini görünce içimiz acıyor. İstiyoruz ki hiçbiri bu illete yakalanmasın. Ama buna vesile olan herhangi bir gencimiz duyacağı vicdan azabı da bizleri rahatsız ediyor."DHA-Genel Türkiye-Bingöl Aziz ÖNAL
2020-08-21 15:33:25

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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