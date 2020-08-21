Bingöl’de 251 kilogram esrar ele geçirildi

Altın fiyatları bugün ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bingöl’ün Genç ilçesi kırsalında jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada 251 kilogram kubar esrar maddesi ele geçirildiği bildirildi.

Bingöl Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Bingöl İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde; Bingöl ili Genç ilçesi kırsalında şüpheli şahıslar tarafından yüklü miktarda yasadışı kenevir ekimi yapıldığı, kenevir tarlalarından esrar elde edilerek piyasaya sürüleceğine dair elde edilen bilgiler doğrultusunda; 19 Ağustos 2020 tarihinde Genç ilçesi kırsalında icra edilen operasyon neticesinde yapılan arazi aramasında meşelik, sık ormanlık alan içerisinde kurutulmaya bırakılmış vaziyette 251 kilogram kubar esrar maddesi ele geçirilerek 1 şüpheli hakkında yasal işlem başlatılmıştır” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.