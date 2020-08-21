Bingöl'de, 251 kilo esrar ele geçirildi

Aziz ÖNAL/GENÇ(Bingöl),(DHA)BİNGÖL'ün Genç ilçesinde düzenlenen operasyonda, 251 kilogram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Genç ilçesi kırsalında Hint keneviri ekimi yapıldığını belirledi. Hemen harekete geçen ekipler, bölgede düzenledikleri operasyonda, ormanlık alanda kurutulmaya bırakılmış 251 kilogram esrar ele geçirdi. Esrara el konulurken, 1 şüpheli gözaltına alındı.
DHA-Güvenlik Türkiye-Bingöl Aziz ÖNAL
2020-08-21 17:07:03
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