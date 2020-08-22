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Karpuz tarlasında doğdu, yetiştirdiği karpuzlarla ailesinin geçindiriyor

DHA

Karpuz tarlasında doğdu, yetiştirdiği karpuzlarla ailesinin geçindiriyor


Aziz ÖNAL/BİNGÖL, (DHA)ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde, 42 yıl önce karpuz tarlasında dünyaya gelen Mehmet Tağ, Bingöl'de 70 dönüm tarlada yetiştirdiği karpuzlarla ailesinin geçimini sağlıyor. Karpuz yetiştiriciliğinin babadan kalma meslek olduğunu anlatan Tağ, "Bu meslek bana babadan kalma. 1978 yılında babam Cizre'de karpuz tarlası ektiğinde ben de orada tarlada doğdum. Bu mesleği seviyorum. Baba mesleği olduğu için de zevkle yapıyorum. 4 senedir Bingöl'deyim ve buradan memnunum" dedi.
Cizre ilçesinde, karpuz tarlasında dünyaya gelen Mehmet Tağ, doğduğu günden bu yana karpuzla iç içe bir hayat sürdürüyor. 4 yıl önce Mardin'in Derik ilçesinden Bingöl'e yerleşen 4 çocuk babası Tağ, 70 dönüm arazi kiralayıp, yıllardır karpuz yetiştiriciliğiyle ailesini geçindiriyor.
'ÖMRÜM KARPUZLARIN İÇİNDE GEÇTİ'
Bu mesleğin babadan kalma olduğunu aktaran Mehmet Tağ, dünyaya gözlerini karpuz tarlasında açtığını söyledi. Bingöl merkeze bağlı İçmeler mevkinde kiraladığı 70 dönümlük susuz tarlaya, dereden su motoruyla su çekerek, karpuz yetiştirdiğini ifade eden Tağ, "Bu meslek bana babadan kaldı. 1978 yılında babam Cizre'de karpuz tarlası ektiğinde bende orada tarlada doğdum. Bu mesleği seviyorum. Baba mesleği olduğu için de zevkle yapıyorum. 4 senedir Bingöl'deyim ve buradan aslında memnunum. Çevre edindim, dostlar edindim. Bingöl karpuzunun tadını anlatamıyoruz. Çevremize, dostlarımıza anlatabilsek ne kadar doğal olduğunu, bu ilaçsız karpuzun hormonsuzluğunu bilseler bize olan destekleri çoğalır. Zaten bu desteğe muhtacız. Bu işi ailemiz ve toplum için yapıyoruz. 70 dönüm bir yer kiraladım ki susuz bir yerdi. Dereden suyu motorla getiriyorum günde 30 litre mazot yakarak. Bu zor şartlarda karpuz yetiştiriyorum ve sezon artık bitmek üzere. Ömrüm karpuzların içinde geçti. Bingöl halkından, çevre illerden ve dostlarımızdan destek bekliyoruz" dedi.  DHA-Genel Türkiye-Bingöl Aziz ÖNAL
2020-08-22 09:44:36

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