Bingöl'de 1 milyon kök kenevir ve 2 ton 135 kilo esrar ele geçirildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Aziz ÖNAL/GENÇ(Bingöl),(DHA)BİNGÖL'ün Genç ilçesinde, güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda 1 milyon 80 bin kök Hint keneviri ve 2 ton 135 kilo esrar ele geçirildi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Genç ilçesinde Hint keneviri ekimi yapıldığı bilgisine ulaştı. Bilgi üzerine harekete geçen ekipler, 22 Ağustos günü Genç ilçesi kırsalında operasyon düzenledi. Operasyonda, 14 farklı noktada 1 milyon 80 bin kök Hint keneviri ve 2 ton 135 kilo esrar ele geçirdi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Ele geçirilen esrar koruma altına alınırken, kenevir bitkileri numune alınmasının ardından operasyon bölgesinde imha edildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Bingöl / Genç Aziz ÖNAL

2020-08-24 13:44:22



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.