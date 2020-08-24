Bingöl’de serinlemek için nehre giren 14 yaşındaki çocuk boğuldu

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Bingöl’de serinlemek için Murat Nehri'ne giren 14 yaşındaki çocuk boğularak hayatını kaybetti.

Olay, Genç ilçesindeki Murat Nehrinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, serinlemek için nehre giren 14 yaşındaki Özkan Bezenk, akıntıya kapılarak bir anda gözden kayboldu. Çocuğun suda kaybolduğunu gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine AFAD, sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Vatandaşların da yardımıyla nehirde arama yapan ekipler, çocuğun cansız bedenine ulaştı.

Sudan çıkartılan çocuğun cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere ilçe devlet hastanesi morguna kaldırıldı.

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