Kayıp altınları bulan vatandaştan örnek davranış

Bingöl’de bir vatandaş bulduğu altınları Zabıta aracılığıyla sahibine teslim ederek örnek bir davranış sergiledi.

Edinilen bilgiye göre, Kerim Alabaş, 2 tam, 1’er yarım ve çeyrek altınını bozdurmak için kuyumcuya giderken kaybetti. Aramasına rağmen altınlarını bulamayan Alabaş, belediyeye giderek anons yaptırdı. O sırada Cumhuriyet Mahallesinde altınları bulan Fehmi Atan, anonsu duyup belediyeye giderek altınları zabıtaya teslim etti.Altınlarını zabıtadan alan ve büyük bir mutluluk yaşana Alabaş ise, örnek bir davranış gösteren Atan’a teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.