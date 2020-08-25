Yanan evi, devlet eliyle yenilendi

Altın fiyatları bugün ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde engelli bir vatandaşın evi yandı, valilik koordinesinde Karlıova Kaymakamlığı tarafından yenilerek sahibine teslim edildi.

Yangın, Karlıova ilçesine bağlı Kargapazar köyünde geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Evi yanan ve kullanılmaz hale gelen engelli bir şahsın evi için valilik koordinesinde Karlıova Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı seferber oldu.

Yanan ev tadilattan geçirilerek tamamen yenilendi, ardından da yeni eşyalarla döşendi. Hazır hale getirilen ev sahibine teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.