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Bingöl'de, PKK'lı teröristlere ait EYP bulundu

DHA

Bingöl'de, PKK'lı teröristlere ait EYP bulundu


Aziz ÖNAL/BİNGÖL, (DHA) BİNGÖL'de, güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda, PKK'lı teröristlere ait toprağa gömülü el yapımı patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışma sonucu terör örgütü PKK'ya yönelik Bingöl merkez kırsalında operasyon düzenlendi. Operasyon bölgesinde güvenlik güçlerince yapılan aramada, toprağa gömülü el yapımı patlayıcı, 105 milimlik top mühimmatı, 301 mermi, pil, uzaktan komutalı anahtar sistemi ve 15 metre kablo bulundu. Ele geçirilenler, operasyon bölgesinde imha edildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Bingöl Aziz ÖNAL
2020-08-26 14:10:27

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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