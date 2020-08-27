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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bingöl Üniversitesi’ni 4 bin 325 öğrenci tercih etti

İHA

Açıklanan YKS yerleştirme sonuçlarının ardından Bingöl Üniversitesi'ni (BÜ) 4 bin 325 öğrencinin tercih ettiği bildirildi.

Bingöl Üniversitesi’ni 4 bin 325 öğrenci tercih etti

Açıklanan YKS yerleştirme sonuçlarının ardından Bingöl Üniversitesi’ni (BÜ) 4 bin 325 öğrencinin tercih ettiği bildirildi.
Açıklanan 2020 YKS yerleştirme yerleştirme sonuçlarına göre, BÜ'ye tahsis edilen 4 bin 720 kontenjanın 4 bin 325’i doldu. Bu sonuçlarla, üniversitenin tercih oranı yüzde 91,63 olarak gerçekleşti. BÜ'de Diş Hekimliği , Sağlık Bilimleri , İlahiyat , Veteriner ve Ziraat fakülteleri ile Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Sağlık Hizmetleri MYO, Solhan Sağlık Hizmetleri MYO yüzde 100 doluluk oranı sağladı.
BÜ'den yapılan açıklamada, “Yerleştirme sonuçlarına göre Diş Hekimliği Fakültesine 41, Sağlık Bilimleri Fakültesine 222, İlahiyat Fakültesine 205, Veteriner Fakültesine 62, Ziraat Fakültesine ayrılan 93 kontenjanın tamamı dolarken; Fen Edebiyat Fakültesi 862 kontenjanın 810’u, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 62 kontenjanın 55’i, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi 114 kontenjanın 20’si ve Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 228 kontenjanın tamamı doldu. Ön lisans programlarının da yoğun ilgi gördüğü Üniversitemizde; Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu için açılan bin 138, Solhan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu için açılan 176 kontenjanın tamamı dolarken, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Meslek Yüksekokulu 193 kontenjanın 179’u, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 713 kontenjanın 574’ü, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 363 kontenjanın 280’i, Genç Meslek Yüksekokulu 248 kontenjanın 242’si dolarken, Lisans ve ön lisans için ayrılan kontenjanın genel doluluk oranı ise yüzde 91,63 olarak gerçekleşti” denildi.
Kayıtların 29 Ağustos’ta başlayacağı aktarılan açıklamada: “15 bini aşan öğrenci sayısı ve güçlü akademik kadrosu ile hızla büyüyen Bingöl Üniversitesinin, ÖSYM’nin belirlediği tercih rehberindeki 4 bin 720 kontenjandan 4 bin 325’i doldu. YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar, kayıt işlemlerini 29 Ağustos2 Eylül 2020 tarihleri arasında www.turkiye.gov.tr adresinden online olarak yapabilirler. Herhangi bir nedenden dolayı internet üzerinden kayıt yaptıramayan adaylar, 31 Ağustos04 Eylül 2020 tarihleri arasında Üniversitemize şahsen başvurarak kayıtlarını yapmalıdır” ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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