Solhanspor'un yeni başkanı Ziya Sözen oldu

Bu sezon Efeler Liginde mücadele edecek olan Solhanspor Kulubü'nde yeni başkan Ziyan Sözen oldu.

Bu sezon Bingöl'ü Efeler Ligi'nde temsil edecek olan Solhanspor'da olağanüstü kongre yapıldı. Kongre de kulübün yeni başkanı Ziya Sözen oldu. Görevi bırakan kulüp başkanı Sebahattin İslamoğlu yaptığı konuşmada, "201920 sezonunda Solhanspor Kulübü yönetimini devraldığımızda bir sezon yöneticilik yapıp inşallah Efeler Ligi'ne çıkarak takımı yeni yönetime devredeceğimizi söylemiştik. Şükürler olsun yönetici arkadaşlarım ve maddi manevi desteğini esirgemeyen büyüklerimiz ve kardeşlerimiz ile bu amacımıza ulaştık ve Efeler ligine yükseldik. Emeği olan katkısı olan her kese ayrı ayrı teşekkür ederim. Yönetici arkadaşlarımız ve teknik ekip ile sporcularımızı da başarının parçası oldukları için kutluyorum. Solhan Spor, salon şartlarımız yetersiz olduğundan ve yeni salon yapma ile ilgili süreç de işlediğinden maçları Bingöl’de oynama zorunluluğundan dolayı takımımız da Bingöl’de kalacaktır. Solhan’ın tek başına yürütemeyeceği bir süreçte Bingöl’ü de işin bir parçası yaparak inşallah başarılı bir süreç geçireceğiz. Önceki sezonlarda da her zaman Solhan Spor’un yanında olan ve bugün de yükümüze ortak olan ve bayrağı devralıp hikayemize ortak olan Ziya Sözen başkanımıza da katkılarından dolayı teşekkür ediyorum"dedi.



"Solhansporumuz, Bingöl'ün ekranlardaki yüzü olacaktır"

Yeni kulüp başkanı olarak seçilen Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen önceki sezonlarda takımın bir destekçisi olduğunu ancak artık yeni bir sorumluluk ile yöneticisi olduğunu kaydetti. Önceki yönetime ve destekçilere teşekkür eden Sözen, “Solhan Spor Kulübü’nün bir hikayesi vardır, biz de bu hikayenin bir parçası olarak burada bulunuyoruz. Destek veren ve inanan herkese teşekkür ederim. Ne görev olursa olsun bir sorumluluk verildiğinde o görevi en iyi şekilde yapmak gerektiğine inanan ve bu doğrultuda çalışmalarını yürüten biri olarak Solhanspor için de en iyisini yapma gayretinde olacağız. Bu görev bize tevdi edildiğinde asla Solhanspor'u ve fedakar taraftarı yalnız bırakmazdık. Bu doğrultuda bu görevi bir borç bilerek üstlendik. Bu görevi yaparken takımı asla kişisel polemiklere alet etmeyecek, siyasi çekişmelere alet etmeyecek, takımı siyasetin üstünde tutacağız. Solhanspor siyaset üstü bir makamdır. Bütün Solhanlıların, bütün Bingöllülerin takımıdır. Bingöl'ün tanıtımında çok ciddi katkıları olacaktır. Solhansporumuz, Bingöl'ün ekranlardaki yüzü olacaktır. Sporda başarıyı yakalamaya çalışırken Türkiye’nin en centilmen takımı olmaya da aday olacağız. Her ailenin, her ferdin gelip rahatlıkla güven içinde maç izleyebileceği bir ortam oluşturmak İçin elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Kararlarımızı istişare ile alıp, şeffaflık ilkesinden asla vazgeçmeyeceğiz. Her ayın sonunda şeffaflık ilkesi gereği mali tablomuzu kamuoyu ile paylaşacağız. Herkesin güven duyacağı bir kulüp ve yönetim olmak için hesap verebilirlik ilkesi doğrultusunda davranacağız" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.