Bingöl’de bin adet keklik doğaya salındı

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Bingöl’de bin adet kınalı keklik ekipler tarafından doğaya salındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye'nin 81 ilinde doğaya biner adet keklik salımı projesi hayata geçirildi. Bu kapsamda üretilen bin adet keklikte Doğa Koruma ve Mili Parklar Bingöl Şubesi’ne gönderildi. Bingöl ekibi, gönderilen bin adet kekliği belirlenen bölgelerde doğaya saldı.

Kekliklerin doğaya salındığı bölgelerde avın yasaklandığı öğrenildi.

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