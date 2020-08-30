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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bingöl'de 30 Ağustos Zafer Bayramı

İHA

Bingöl'de 30 Ağustos Zafer Bayramı

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98’inci yıldönümü, tüm yurtta olduğu gibi Bingöl’de de kutlandı.
30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98’inci yıl dönümü nedeniyle Bingöl'de Hükumet Konağı önünde tören düzenlendi.Törene Vali Kadir Ekinci, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, 49.Komando Tugay Komutan vekili Albay Ercan Aygündüz, kamu kurum müdürleri, STK temsilcileri, jandarma, emniyet personeli, gazi ve şehit aileleriyle vatandaşlar katıldı.
Törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okunmasının ardından, Atatürk Anıtına Valilik, 49. Komando Tugay Komutanlığı ve Bingöl Belediyesi tarafından çelenk sunuldu.
Ardından İstiklal Marşı okunup, saygı duruşunda bulunuldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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