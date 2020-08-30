Başkan Arıkan,”Bingöl’de kentsel dönüşüm ihalemiz 2 Ekim’de yapılacak”

Kangrenleşen sorunun azim ve ortak akıl sonucu çözüldüğünü vurgulayan Bingöl Belediye Başkanı Arıkan, “Gecemizi gündüzümüze katarak tüm enerjimizle projeye odaklandık ve Elhamdülillah nihai sonuca ulaştık. 2 Ekim’de ihalemiz yapılıyor. Memleketimize hayırlı olsun” dedi.

Kültür Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi’ne dair gelişmeleri aktaran Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, müjdeyi verdi.

15.1 hektarlık alanın 2013 yılında kentsel dönüşüm alanı ilan edildiğini, 2016 yılında ise 923 hak sahibine ait 856 bağımsız bölümün yıkıldığını anımsatan Başkan Arıkan, şehrin kangrenleşen sorununa neşter vurarak süreci ihale aşamasına getirdiklerini vurguladı.

Şehre yeni bir vizyon kazandıracak olan projenin TOKİ Başkanlığı’nca 2 Ekim 2020 Cuma günü ihale edileceğini belirten Başkan Arıkan, Kültür Mahallesi 1172 konut ve 196 işyeri inşaatı ile altyapı ve çevre düzenlemesi yapım işinin, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edileceğini belirtti.

Arıkan açıklamasında, “İhale sonrası sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. Proje 600 takvim gününde tamamlanarak hayata geçirilecek inşallah. Proje kapsamında modern ve son derece kullanışlı 123 metrekare ile 150 metrekare olmak üzere iki tip konut inşa edilecek” dedi.



“Örnek bir proje olacak”

Kent estetiğine uygun örnek bir projenin hayata geçirileceğini vurgulayan Başkan Arıkan, “Göreve geldiğimiz günden bugüne hak sahiplerimizin sorununu çözüme kavuşturmak ve ilimize yeni bir çehre kazandırmak için yoğun bir şekilde çalıştık. Gecemizi gündüzümüze katarak, tüm enerjimizle projeye odaklandık ve Elhamdülillah bugün verdiğimiz emeğin karşılığını görüyoruz. Gelinen noktada hak sahiplerimizin sorununu çözüme kavuşturmanın gururunu yaşıyoruz. Projemizle hem kültür mahallesini dönüştürerek hak sahiplerimizin mağduriyetini gidereceğiz hem de ilimizin çehresini değiştirerek, yeni yaşam alanları inşa edeceğiz”diye konuştu.

Yoğun emek ve mesai neticesinde şekillenen projenin hayata geçirilmesiyle kangrenleşen problemin ortada kaldırılacağına dikkat çeken Arıkan,” Hamdolsun ki, ihale tarihimiz belirlendi ve inşallah projemizi hızlı bir şekilde hayata geçirmeye gayret edeceğiz. Devletimizin gücü ve hak sahiplerimizin sabır ve desteğiyle projemizi hayata geçireceğiz ve kentsel dönüşüm sorununu ilimizin gündeminden düşürerek hak sahiplerimizin beklentilerini karşılamış olacağız. Yeni sürecin ilimize ve hak sahiplerimize hayırlı olmasını diliyorum” diyerek sözlerini tamamladı.

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