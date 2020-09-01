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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bingöl’de Murat Nehrinde gençlerin kano keyfi

İHA

Bingöl'ün Genç ilçesi Murat nehrinde, hibe edilen kanolarla gençler keyif yapmaya başladı, nehirde renkli görüntüler oluştu.

Bingöl’de Murat Nehrinde gençlerin kano keyfi

Bingöl’ün Genç ilçesi Murat nehrinde, hibe edilen kanolarla gençler keyif yapmaya başladı, nehirde renkli görüntüler oluştu.
Genç İlçe Kaymakamı Arif Gül'in girişimleriyle ilçedeki gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutma adına 12 adet kano ile 2 adet rafting botu alınarak, gençlere hediye edildi.Gençlik Merkezi koordinesinde ücretsiz olarak kanolardan faydalanan gençler, eğitmenler eşliğinde Murat Nehri’nde kano keyfi yaptı.Spor Eğitim Uzmanı ve Rafting antrenörü Arif Kaya eşliğinde kanolara binip nehri renklendiren gençler,farklı bir spor alanına yönelirken, keyifli vakitler geçirmeye başladı.
Gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak tutmak adına kaymakam tarafından yapılan bu jeste teşekkür eden Antrenör Arif Kaya,"Genç Kaymakamlığı’mız gençlerimize yönelik etkinliklere dayalı bir spor düzenledi. 12 adet kano ve 2 adet rafting botu aldı. Biz de gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutmak, boş zamanlarını spor yaparak değerlendirmeleri amacıyla bu şekilde hizmet veriyoruz. Gruplar halinde gençlerimizi alıyoruz. Şirin ilçemizden geçen Murat Nehrini en güzel şekilde değerlendirmek istiyoruz. Gençlerimizi, kamu görevlilerini, esnafları ve muhtarları getirerek bu etkinlikten faydalanmalarını sağlıyoruz. Bundan dolayı Genç İlçe Kaymakamına teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzel bir faaliyet oldu. Yeni projelerimiz var. İnşallah bunlar da faaliyete geçerse aktivitelerin daha çok olduğu bir ortam oluşturacağız gençlerimiz için” dedi.

“Çok güzeldi, çok eğlenceliydi”
Kanoların gençlere tahsis edilmesinden dolayı mutlu olduklarını belirten Emin Yiğit, “Kaymakamız Arif Gül tarafından gençlik merkezine hibe edilen 12 adet kano vardı. Biz de bu kanolar için gençlik merkeziyle görüştük ve etkinliğimizi gerçekleştirdik. Kaymakamımız gençliğe çok önem veriyor. Gençlerimiz, vakitlerini boş geçireceklerine böyle sportif faaliyetlerde bulunabilirler. Bende ilk kez bindim ve su sporlarına ilgim arttı. Çok güzeldi, çok eğlenceliydi” şeklinde konuştu.
Kanoya ilk kez binen Faruk Seven ise, “Kötü alışkanlıklardan uzak durmak için kaymakamlığımızın bizlere verdiği kanoları değerlendirmek için bir etkinlik yaptık. Gayet güzeldi. İlk defa yapmamıza rağmen çok beğendik ve tekrar yapmak istediğimizi ilettik. Hayatta geçirebileceğimiz en güzel 2 saatlik vakitlerden biri oldu. Gayet güzel bir etkinlikti, kaymakamımıza teşekkür ediyorum”ifadelerini kullandı.

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