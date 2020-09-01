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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hatalı basılan banknotu, 70 bin TL'ye satıyor

DHA

Hatalı basılan banknotu, 70 bin TL'ye satıyor


Aziz ÖNAL/BİNGÖL, (DHA)BİNGÖL'de Şahin Şentürk (45), basım hatası nedeniyle sağ üst köşesinde '10' yerine '1' yazan banknotu, 70 bin TL'ye satışa çıkardı. Şentürk, "Cebimdeki bulunan paraların karışık olması nedeniyle düzeltirken bu para dikkatimi çekti üzerinde 0 olmadığını fark ettim. Bankada parayı kontrol ettirdiğimde ise paranın gerçek olduğu hatalı basıldığını öğrendim" dedi. 
Bingöl'de oyuncak satışı yapan Şahin Şentürk, bir müşteriden aldığı hatalı basılan 10 TL'lik banknotunu koleksiyonculara satmak istiyor. Kasadaki paraları kontrol ettiği sırada 10 TL'lik banknotun sağ üst köşesinde '0'ının olmadığını görünce şaşırdığını söyleyen Şentürk, ilk iş olarak para sayma makinesinde paranın sahte olup olmadığını kontrol etti. Daha sonra banknotu bankaya götüren Şentürk, paranın gerçek olduğunu öğrenince ve 70 bin TL'ye satılığa çıkardı. 
38 yıldır Bingöl'de yaşadığını anlatan Şentürk, "Bu parayı yaklaşık 1,5 yıldır elimde tutuyorum. Paranın sahte olduğundan şüphelendim. Bankada parayı kontrol ettirdiğimde ise paranın gerçek olduğu ve Türkiye Merkez Bankası tarafından hatalı basıldığını öğrendim. Bu parayı saklamaya karar verdim. İlgilenenlere 70 bin TL'ye satmayı düşünüyorum" dedi.DHA-Genel Türkiye-Bingöl Aziz ÖNAL
2020-09-01 11:05:31

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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