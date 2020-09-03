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Karlıova Belediyesi'ne iş makinesi takviyesi

İHA

Karlıova Belediyesi'ne iş makinesi takviyesi

Bingöl Karlıova Belediyesi araç filosuna yeni bir iş makinesi kazandırdı.
Kış mevsiminin en sert geçtiği yerlerden olan Karlıova ilçesinde belediye kış hazırlığına şimdiden başladı.Belediye Başkanı Veysi Bingöl, belediyenin araç parkına kışın karla mücadelede, yazın ise diğer işlerde kullanılmak üzere yeni bir iş makinesinin alımını sağlayarak araç filosunu güçlendirdi. Başkan Bingöl, İlçe Kaymakamı Sedat Özdemir ile birlikte aracı teslim aldı.
Korona virüs tedbirlerine göre aracı teslim alan Başkan Veysi Bingöl, “Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere yeni bir iş makinasını daha ilçemize kazandırdık"dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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