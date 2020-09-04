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Bingöl'de EBA Destek Noktaları, öğrencilere destek oldu İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney: "53 noktada 593 bilgisayarımızı öğrencilerimizin hizmetine sunduk”

İHA

Bingöl'de EBA Destek Noktaları, öğrencilere destek oldu İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney: "53 noktada 593 bilgisayarımızı öğrencilerimizin hizmetine sunduk”

Türkiye genelinde olduğu gibi Bingöl’de de kurulan EBA destek noktaları sayesinde imkanı bulunmayan öğrenciler uzaktan eğitim desteği almaya başladı. Kentte 53 EBA destek noktasında 593 bilgisayarla eğitime destek verildiği aktarıldı.
20202021 Eğitim Öğretim yılının uzaktan eğitim ile açılmasıyla birlikte ülke genelinde olduğu gibi Bingöl’de de EBA Destek Noktaları çalışması yapıldı. Evinde bilgisayar ve internet erişimi bulunmayan öğrencilerin EBA'ya erişimini sağlamak için kentteki 53 okulda destek noktaları oluşturuldu. Yapılan bu çalışmayla, evlerinden EBA'ya giriş imkanı olmayan öğrenciler evlerine en yakın okullarda, okul idarelerinin hazırladığı program dahilinde uzaktan eğitimlerine devam etmeleri sağlanacağı aktarıldı.
Merkez Karşıyaka Mahallesi’nde bulunan EBA destek noktasını ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, öğrencilerin gruplar halinde korona virüs (Covid19) tedbirlerine uyarak okula alındığını söyledi. EBA’ya erişimi olmayan öğrenciler için bu çalışmanın yapıldığını anımsatan Güney, “Evinde bilgisayarı, internet bağlantıları olmayan yavrularımıza erişmek, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak ve eğitim çeşitliliğini arttırmak amacıyla okul idaremiz tarafından öğrencilerimiz tespit ediliyor ve okullarda oluşturduğumuz bu mekanlarda uzaktan eğitim ve EBA’dan istifade etme şansları buluyorlar. Bu mekanların tamamı mahalli ve yerli imkanlarla düzenlediğimiz yerler. Buralarda her gün yeterince öğrencimiz maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyarak istifade ediyorlar. Burada yine her gün bir öğretmenimiz görev alıyor. Yoğunluğu önlemek adına yavrularımızı gruplar halinde buraya alıyoruz ve buradaki imkanlardan istifade etmelerini sağlamaya çalışıyoruz. Bu çalışmalar kapsamında ilimizde 53 EBA noktası oluşturduk. 53 noktada 593 bilgisayarımızı öğrencilerimizin hizmetine sunduk” dedi.
Pandeminin kendilerini çok etkilediğini dile getiren öğrencilerden Deniz Pişkin ise “8 ay kadar bir süredir okullardan uzağız. Pandemi sürecindeydik ve bizi çok etkiledi. okulumuza gelemiyorduk, dersleri EBA’dan takip ediyorduk yine bayağı bir öğrenci giriş yapamıyordu. Evinden interneti, televizyonu olmayanlar için destek sınıfları kuruldu. Grup olarak gelip burada EBA’ya girecekler ve derslerini takip edecekler” şeklinde konuştu.
EBA destek noktalarından yararlanan öğrencilerden Rojin Budak da, “Pandemiden dolayı birçok arkadaşımız derslerden geride kaldı. Milli Eğitim Bakanlığı bu süreçte EBA destek noktaları oluşturdu. Öğrencilerin birçoğu zorlanıyor dersleri takip etmek için, internet imkanları olmadığı için. Biz de şu an okula geliyoruz ama birçok arkadaşımızı göremiyoruz. Yine bu süreçte milli eğitim müdürümüz imkanı olmayan köydeki okullara internet götürdü, evlere televizyon götürdü. Teşekkür ediyoruz bunun için. İnşallah bu süreçte de çalışmalarımıza devam edeceğiz. Hedeflerimiz var, hayallerimiz var, hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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