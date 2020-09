Sözen, “Bingöl Solhanspor ilimize her anlamda değer katacaktır”

Bingöl Solhanspor Kulüp Başkanı Ziya Sözen, “İlimize gelen takımlar sayesinde esnafımızda ekonomik olarak bu pastadan faydalanacaktır. Bingöl Solhanspor ilimize her anlamda katma değer katacaktır” dedi.

7 yıl önce Bingöl’ün Solhan ilçesinde YİBO’da başlayan hayalin Efeler Ligi’ne çıkarak gerçekleştiğini hatırlatan Bingöl Solhanspor Kulüp Başkanı Ziya Sözen, voleybol sayesinde gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak durduğunu söyledi.

Sözen, “7 yıl önce Bingöl’ün şirin ilçesi Solhan YİBO’da başlayan hayal, Efeler ligine çıkarak gerçeğe dönüşen bir başarı öyküsü olan Solhan Voleybol Spor kulübü, Doğu Anadolu’nun Voleybol Efeler Ligindeki tek takım olma özelliğiyle de ön plana çıkıyor. Solhansporumuzun bu başarısı sporla ilgilenen herkese örnek olacak bir durum. Yedi yıl önce YİBO da okuyan çocukların harçlıklarını biriktirerek spor malzemesi alarak çıktıkları bu yolda bugün voleybolda en üst lig olan Efeler ligine çıkmak bir azmin inancın ve kararlılığının zaferidir. Solhanspor Voleybol takımı sayesinde bütün Solhan halkımız voleybol ile yatıp, voleybol ile kalkıyor. Özellikle gençler için voleybol bir yaşam tarzı haline gelmiş durumda. Şuan Solhan ilçemizde her genç kardeşimiz voleybol sporu ile yakından ilgileniyor. Voleybol sayesinde geçlerimiz her türlü kötü alışkanlıktan uzak duruyor. Voleybola olan bu ilgi ve kuracağımız alt yapı sayesinde bir kaç yıl içinde Bingöl’den bütün takımlara voleybolcu transfer edecek duruma geleceğiz. Efeler ligine çıkan takımımızın ismini Bingöl Solhanspor olarak değiştirdik. Bu takım artık bir ilçenin değil bütün Bingöl’ün hatta bütün Doğu Anadolu’nun efeler ligindeki temsilcisi olacaktır. Takımımız sayesinde Fenerbahçe, Galatasaray, Halkbank gibi büyük takımlar Bingöl’e gelecek ve Bingöl seyircisi ile buluşacaklar. Bu ilimizin tanıtımına çok ciddi katkı sunacaktır. İlimize gelen takımlar sayesinde ilimizin esnafı da ekonomik olarak bu pastadan faydalanacaktır. Bingöl Solhanspor ilimize her anlamda katma değer katacaktır”ifadelerini kullandı.



"Pozitif ayrımcılık bekliyoruz"

Devletin gençleri spora teşvik etmek , terörden ve uyuşturucudan uzak tutmak için ciddi bütçeler harcadığını da anımsatan Sözen," Kulüp olarak bu kapsamda gençlerimizi ciddi anlamda spora teşvik ediyoruz. Çok kıt bütçeyle ve zor imkanlarla bu başarıları yakalayan kulübümüze destek olunması halinde Efeler liginde kalıcı hale geleceğiz ve ilimize her yönüyle çok ciddi katkılar sunacaktır. Efeler liginde mücadele eden takımlar çok ciddi bütçelerle oluşturulurken, biz takım olarak çok kısıtlı bütçelerle bu takımlarla mücadele edeceğiz. Bu kapsamda devlet büyüklerimizin bizim gibi imkanı olmayan doğu takımlarına pozitif ayrımcılık tanıyıp yardımcı olmaları lazım. Çünkü büyük takımlar bu işe ciddi bütçeler ayırıyor, ciddi anlamda büyük firmalarla sponsorluk antlaşmaları imzalıyorlar. Bu kapsamda başta Cumhurbaşkanımızı, Gençlik ve Spor Bakanımızı ve sponsorluk anlaşması yapacak büyük firmaları takımımıza sahip çıkmaya davet ediyoruz. Verilecek destekler sayesinde takımımız ligde kalıcı hale gelecek ve gençlerimizin spora yönelmesinde ciddi anlamda katkı sunacaktır”diyerek sözlerini tamamladı.

