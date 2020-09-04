Sözen, “Bingöl Solhanspor ilimize her anlamda değer katacaktır”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sözen, “Bingöl Solhanspor ilimize her anlamda değer katacaktır”

İHA

Sözen, “Bingöl Solhanspor ilimize her anlamda değer katacaktır”

Bingöl Solhanspor Kulüp Başkanı Ziya Sözen, “İlimize gelen takımlar sayesinde esnafımızda ekonomik olarak bu pastadan faydalanacaktır. Bingöl Solhanspor ilimize her anlamda katma değer katacaktır” dedi.
7 yıl önce Bingöl’ün Solhan ilçesinde YİBO’da başlayan hayalin Efeler Ligi’ne çıkarak gerçekleştiğini hatırlatan Bingöl Solhanspor Kulüp Başkanı Ziya Sözen, voleybol sayesinde gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak durduğunu söyledi.
Sözen, “7 yıl önce Bingöl’ün şirin ilçesi Solhan YİBO’da başlayan hayal, Efeler ligine çıkarak gerçeğe dönüşen bir başarı öyküsü olan Solhan Voleybol Spor kulübü, Doğu Anadolu’nun Voleybol Efeler Ligindeki tek takım olma özelliğiyle de ön plana çıkıyor. Solhansporumuzun bu başarısı sporla ilgilenen herkese örnek olacak bir durum. Yedi yıl önce YİBO da okuyan çocukların harçlıklarını biriktirerek spor malzemesi alarak çıktıkları bu yolda bugün voleybolda en üst lig olan Efeler ligine çıkmak bir azmin inancın ve kararlılığının zaferidir. Solhanspor Voleybol takımı sayesinde bütün Solhan halkımız voleybol ile yatıp, voleybol ile kalkıyor. Özellikle gençler için voleybol bir yaşam tarzı haline gelmiş durumda. Şuan Solhan ilçemizde her genç kardeşimiz voleybol sporu ile yakından ilgileniyor. Voleybol sayesinde geçlerimiz her türlü kötü alışkanlıktan uzak duruyor. Voleybola olan bu ilgi ve kuracağımız alt yapı sayesinde bir kaç yıl içinde Bingöl’den bütün takımlara voleybolcu transfer edecek duruma geleceğiz. Efeler ligine çıkan takımımızın ismini Bingöl Solhanspor olarak değiştirdik. Bu takım artık bir ilçenin değil bütün Bingöl’ün hatta bütün Doğu Anadolu’nun efeler ligindeki temsilcisi olacaktır. Takımımız sayesinde Fenerbahçe, Galatasaray, Halkbank gibi büyük takımlar Bingöl’e gelecek ve Bingöl seyircisi ile buluşacaklar. Bu ilimizin tanıtımına çok ciddi katkı sunacaktır. İlimize gelen takımlar sayesinde ilimizin esnafı da ekonomik olarak bu pastadan faydalanacaktır. Bingöl Solhanspor ilimize her anlamda katma değer katacaktır”ifadelerini kullandı.

"Pozitif ayrımcılık bekliyoruz"
Devletin gençleri spora teşvik etmek , terörden ve uyuşturucudan uzak tutmak için ciddi bütçeler harcadığını da anımsatan Sözen," Kulüp olarak bu kapsamda gençlerimizi ciddi anlamda spora teşvik ediyoruz. Çok kıt bütçeyle ve zor imkanlarla bu başarıları yakalayan kulübümüze destek olunması halinde Efeler liginde kalıcı hale geleceğiz ve ilimize her yönüyle çok ciddi katkılar sunacaktır. Efeler liginde mücadele eden takımlar çok ciddi bütçelerle oluşturulurken, biz takım olarak çok kısıtlı bütçelerle bu takımlarla mücadele edeceğiz. Bu kapsamda devlet büyüklerimizin bizim gibi imkanı olmayan doğu takımlarına pozitif ayrımcılık tanıyıp yardımcı olmaları lazım. Çünkü büyük takımlar bu işe ciddi bütçeler ayırıyor, ciddi anlamda büyük firmalarla sponsorluk antlaşmaları imzalıyorlar. Bu kapsamda başta Cumhurbaşkanımızı, Gençlik ve Spor Bakanımızı ve sponsorluk anlaşması yapacak büyük firmaları takımımıza sahip çıkmaya davet ediyoruz. Verilecek destekler sayesinde takımımız ligde kalıcı hale gelecek ve gençlerimizin spora yönelmesinde ciddi anlamda katkı sunacaktır”diyerek sözlerini tamamladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bingöl'de EBA Destek Noktaları, öğrencilere destek oldu İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney: "53 noktada 593 bilgisayarımızı öğrencilerimizin hizmetine sunduk”
YEREL HABERLER Bingöl'de EBA Destek Noktaları, öğrencilere destek ...
Bingöl'deki orman yangını kontrol altına alındı
YEREL HABERLER Bingöl'deki orman yangını kontrol altına alındı
Karlıova Belediyesi'ne iş makinesi takviyesi
YEREL HABERLER Karlıova Belediyesi'ne iş makinesi takviyesi
17 yaşındaki Merve'nin balkondan düşme anı kamerada 
YEREL HABERLER 17 yaşındaki Merve'nin balkondan düşme anı kamerada 
Bingöl'de 840 kilogram esrar ele geçirildi
YEREL HABERLER Bingöl'de 840 kilogram esrar ele geçirildi
Bingöl'de terör örgütüne ait malzemeler ele geçirildi
YEREL HABERLER Bingöl'de terör örgütüne ait malzemeler ele geçirildi
Bingöl'de genç kızın 4'üncü kattan düşme anı kamerada
YEREL HABERLER Bingöl'de genç kızın 4'üncü kattan düşme anı kamerada
4 çocuk annesi yıllarca çalıştı, devlet desteğiyle kendi atölyesini kurdu
YEREL HABERLER 4 çocuk annesi yıllarca çalıştı, devlet desteğiyle ...
Bingöl'de kadınlar, sabunu sanata dönüştürüyor
YEREL HABERLER Bingöl'de kadınlar, sabunu sanata dönüştürüyor
Bingöl'de 2 ormanlık alanda yangın kontrol altına alındı, 1 alanda devam ediyor
YEREL HABERLER Bingöl'de 2 ormanlık alanda yangın kontrol altına ...
Bingöl'de bir şüpheli uyuşturucu ve ruhsatsız silahla yakalandı
YEREL HABERLER Bingöl'de bir şüpheli uyuşturucu ve ruhsatsız silahla ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X