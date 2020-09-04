Bingöl'de kapsamlı koronavirüs tenedimi



Aziz ÖNAL/ BİNGÖL, (DHA)BİNGÖL'de, Vali Kadir Ekinci'nin katılımıyla koronavirüs tedbirlerine yönelik denetim yapıldı.

İçişleri Bakanlığı'nın 'Sağlık için, hepimiz için' sloganı ile 81 ilde başlattığı koronavirüs tedbirlerine yönelik denetim, Bingöl'de Vali Kadir Ekinci'nin katılımıyla yapıldı. Beraberindeki Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan ile birlikte Şehit Mustafa Gündoğdu Mahallesindeki alanlarda denetim yapan Vali Kadir Ekinci, "Denetlemede amacımız özellikle vatandaşımızda tekrar tekrar farkındalık oluşturmaktır. Özellikle son dönemde artan vakalarla birlikte istiyoruz ki tüm vatandaşlarımız bu konuda hassasiyet göstersinler. Bana bir şey olmaz bakış açısıyla bazen hafife aldığı bu uyarılarımızı biraz daha hatırlatmak biraz daha insanların hayatından kalıcı hale getirerek virüsle mücadele etmek için bugün alandayız. Alanda gördüğümüz özellikle maske konusunda, sosyal mesafe konusundaki hassasiyet bizleri mutlu etmiştir. İnşallah bundan sonra sadece işletmelerimizde değil aynı zamanda vatandaşımızın özellikle toplu olarak bulunduğu düğünler, taziyelerde denetimlerimizi daha da sıklaştırarak bu vakaları azaltma gayreti içinde olacağız. Rabbim hepimize sağlık, sıhhat versin" dedi.DHA-Genel Türkiye-Bingöl Aziz ÖNAL

2020-09-04 16:25:05



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