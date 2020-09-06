Taşla resim sanatı için köyde atölye kurdu 47 yaşındaki sanatçı Ali Rıza Kılıç, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın belediye başkanlığı dönemindeki fotoğrafını da boya kullanmadan taşla tabloya dönüştürdü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Taşla resim sanatı için köyde atölye kurdu 47 yaşındaki sanatçı Ali Rıza Kılıç, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın belediye başkanlığı dönemindeki fotoğrafını da boya kullanmadan taşla tabloya dönüştürdü

İHA

Taşla resim sanatı için köyde atölye kurdu 47 yaşındaki sanatçı Ali Rıza Kılıç, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın belediye başkanlığı dönemindeki fotoğrafını da boya kullanmadan taşla tabloya dönüştürdü

Bingöl’de bir köyde yaşayan ve yıllarca boyasız taş eserlerini sergilere sunan Ali Rıza Kılıç, atölyesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın belediye başkanlığı dönemindeki fotoğrafını da boya kullanmadan taşla tabloya dönüştürdü.
Kent merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Kuruca köyünde yaşayan Ali Rıza Kılıç (47), çok küçük yaştan beri taşlara olan ilgisini sanata dönüştürdü. Ağır kekeme olması nedeniyle ortaokulda eğitimini bırakan Kılıç, yurt dışına giderek çalışmaya başladı. Askerlik nedeniyle tekrar ülkesine dönen Kılıç, çocuk yaştan beri ilgi duyduğu taş sanatına Elazığlı ressam Bünyamin Cumhurcu’dan ilham alarak işe koyuldu. Dağdan topladığı renkli taşları kırıp toz haline getiren Kılıç, daha sonra onları boya kullanmadan tabloya dönüştürmeye başladı. Yurt içi ve yurt dışında çeşitli sergilerde kendini tanıtan Kılıç, şimdi köydeki atölyesinde birbirinden farklı çalışmalarına devam ediyor.
İHA muhabirine sanata başlayışını anlatan Ali Rıza Kılıç, “Çocukluğumda bir ağır kekemem vardı diye okuyamadım ve ortaokulda bıraktım, o zamandan beri sanatla uğraşıyorum. İlk eserimi de Mehmet Akif Ersoy’un heykelini taştan yapmıştım. Daha sonradan yurt dışına gittim, sonra yeniden resim yapmaya başladım. İlk sergimi de 1998’de Bingöl’de açtım. Diyarbakır, Sinop, Ankara ve İstanbul’da da sürekli sergiler açtım. 29 kişisel ve çeşitli karma sergilere katıldım. Yurt içinde ve yurt dışında binlerce resmim var. Elazığlı bir ressam vardı, Bünyamin Cumhurcu onda görmüştüm ve ilham da oldu bana. Yapabilirim dedim ve başladım” dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gençlik resmini tabloya döktüğünü anımsatan Kılıç, ”İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ikenki resmini 10 yıl önce yaptım. Bingöl’e gelirse kendisine hediye ederim diye. Resimde hiçbir şekilde boya yok. Etrafında da ‘Korkma, Allah bizimle beraberdir’ yazılıdır. Birkaç kişi de bana bunu yazma demişti, sil dediler, hayır dedim. Benim için ülkeleri yöneten liderden en çok bu kelime Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a yakışıyor. O yüzden başucumdadır. Bekliyorum, fırsat bulursam kendisine hediye etmek istiyorum” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bingöl’deki kazada 6 aylık bebek de hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Bingöl’deki kazada 6 aylık bebek de hayatını kaybetti
Bingöl’de trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı
YEREL HABERLER Bingöl’de trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı
Bingöl'de kapsamlı koronavirüs tenedimi
YEREL HABERLER Bingöl'de kapsamlı koronavirüs tenedimi
Bingöl Valisi Ekinci: "Maske ve sosyal mesafe konusundaki hassasiyet bizleri mutlu etmiştir"
YEREL HABERLER Bingöl Valisi Ekinci: "Maske ve sosyal mesafe ...
Sözen, “Bingöl Solhanspor ilimize her anlamda değer katacaktır”
YEREL HABERLER Sözen, “Bingöl Solhanspor ilimize her anlamda değer ...
Bingöl'de EBA Destek Noktaları, öğrencilere destek oldu İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney: "53 noktada 593 bilgisayarımızı öğrencilerimizin hizmetine sunduk”
YEREL HABERLER Bingöl'de EBA Destek Noktaları, öğrencilere destek ...
Bingöl'deki orman yangını kontrol altına alındı
YEREL HABERLER Bingöl'deki orman yangını kontrol altına alındı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X