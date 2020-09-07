Bingöl’de 2 vali yardımcısı açığa alındı

Bingöl’de Fetullahçı Terör Örgütü/Parelel Devlet Yapılanması(FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 2 vali yardımcısı açığa alındı.

Edinilen bilgiye göre, FETÖ/PDY ile ilgili soruşturma kapsamında bazı illerde olduğu gibi Bingöl'de de görevden iki isim alındı. İçişleri Bakanlığı talimatıyla soruşturma kapsamında açığa alınanların vali yardımcıları Y.G ile A.İ.B. olduğu öğrenildi.

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