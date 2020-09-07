Bingöl´de, 2 vali yardımcısı görevden alındı

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Aziz ÖNAL/BİNGÖL, (DHA)BİNGÖL'de vali yardımcıları Yusuf Gemici ve Ali İhsan Başak, haklarındaki FETÖ/PDY soruşturması nedeniyle görevden alındı.

Bingöl Vali Yardımcılığı yürüten Yusuf Gemici ve Ali İhsan Başak, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında görevinden alındı. Gemici ve Başak´ın yerine görevlendirmelerin yapılacağı bildirildi.DHA-Genel Türkiye-Bingöl Aziz ÖNAL

2020-09-07 18:20:28



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