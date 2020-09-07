Bingöl Üniversitesi, güz dönemini uzaktan eğitimle sürdürme kararı

Bingöl Üniversitesi, Covid19 nedeniyle 20202021 Eğitim ve Öğretim Yılı güz döneminin tüm programlarda uzaktan eğitimle sürdürme kararı aldı.

Bingöl Üniversitesi’nden yapılan açıklamada, “Türkiye’de Covid19 salgınının seyri, Sağlık Bakanlığı’nın verileri göz önüne alındığında salgın tehdidinin önümüzdeki dönemde de ciddi anlamda devam edeceği öngörülmektedir. Yükseköğretim Kurulu’nun ‘ Küresel Salgında Yeni Normalleşme Rehberi’ ve sağlık bakanlığının görüşleri doğrultusunda üniversitemiz tarafından 20202021 Eğitim ve Öğretim Yılı güz döneminde siz değerli öğrencilerimizin, akademik ve idari personelimizin sağlığını tehdit etmeyecek şekilde yeni bir planlamanın yapılması zorunlu hale gelmiştir. Tüm bu veriler ışığında, üniversitemiz senatosu tarafından 20202021 Eğitim ve Öğretim Yılı Güz Döneminde ön lisans, lisans, lisansüstü tüm programlarda eğitimöğretim faaliyetlerinin uzaktan öğretimle yürütülmesine karar verilmiştir” denildi.

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