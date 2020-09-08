Bingöl’de çeşitli suçlardan aranan 38 şüpheli yakalandı

Bingöl polisinin kesinleşmiş hapis cezaları ile aranma kaydı bulunanlara yönelik yaptığı çalışmada 38 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar ve Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, geçtiğimiz ay bir çok çalışma yaptı.

Ekiplerin çalışmasında 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olan E.E, çocuğa eziyet suçundan hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.K, taksirle ölüme sebebiyet vermekten 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A'ya yakaladı.3 şüphelinin dışında 1 yıl ile 4 yıl arasında değişen kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 35 şahıs daha yakalandı. Toplamda yakalanan 38 şüpheli emniyette işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliye sevk edildi.

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