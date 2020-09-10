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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bingöl'de komandolar, Suriye'ye uğurlandı

DHA

Bingöl'de komandolar, Suriye'ye uğurlandı


Aziz ÖNAL/BİNGÖL,(DHA)BİNGÖL İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli komandolar, Türk Silahlı Kuvvetleri´nin (TSK) Suriye görev gücüne katılmak üzere ailelerinin de katılımıyla dualarla uğurlandı.
TSK'nın Suriye görev gücüne katılmak üzere Bingöl İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli komandolar için uğurlama töreni düzenlendi. Uğurlama törenine ilişkin Bingöl Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Ülkemizin Suriye'de terör örgütleri ile mücadelede güvenlik alanındaki faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla oluşturulan Suriye görev gücünün Afrin'de bulunan birlikleri değiştirmek üzere görevlendirilen personelin uğurlama töreni il protokolü, personel aileleri ve İl Jandarma Komutanlığı personelinin katılımıyla icra edilmiştir" denildi.DHA-Genel Türkiye-Bingöl Aziz ÖNAL
2020-09-10 19:34:02

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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