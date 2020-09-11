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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bingöl’de arabalı sinema keyfi

İHA

Bingöl’de arabalı sinema keyfi

Bingöl’de ilk defa düzenlenen arabalı sinema etkinliği yoğun ilgi gördü.

Korona virüs (Covid19) tedbirleri nedeniyle sinemaya gidemeyenler için Bingöl Belediyesi arabalı sinema etkinliği düzenlendi. İlçe Terminali alanında düzenlenen etkinlikte, başrollerini Aras Bulut İynemli ile Nisa Sofya Aksongur’un paylaştığı film kurulan dev ekranda gösterildi. Maske takma şartıyla alana giren vatandaşlar araçlarının içinden, ekranın karşısına geçti. Organizasyonda açık hava sinemalarındaki nostalji de yaşatıldı. Belediye ekipleri tarafından vatandaşlara patlamış mısır ve gazoz ikram edildi.

Belediye Başkanı Erdal Arıkan, ”Bugün arabalı sinema etkinliğimizi başlatmış olduk. Oluşan ilgiden mutlu ve memnun olduğumuzu belirtmek isterim. Yetişkin vatandaşlarımıza bu etkinliğimizi başlattık. Kısmet olursa yarın da inşallah çocuklarımız ve ailelerimiz için bu etkinliğimiz devam edecek. Bu ilgiden sonra derece memnun olduğumuzu belirtmek istiyorum. Salgın döneminde gerçekten bu tür etkinlikler halkımız açısından ciddi bir ihtiyaç var. İnşallah bu etkinliklerimiz bundan sonraki süreçte de devam edecek. Emeği geçen bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu ilgiden dolayı da vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Ailesiyle birlikte etkinliğe katılan Ahmet Dengeşik, “Pandemi süreciyle beraber zor günler geçiren halkımız, belediyemizin bu güzel, nazik jesti ile beraber uzun zamandır sinema salonlarının da kapalı olmasıyla sinemanın özlemini giderdi. Belediyemizin de film tercihi çok güzel oldu. Çok başarılı bir film de Bingöl halkıyla buluşturdular. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz, halkımızın sinema özlemini giderdiler” şeklinde konuştu.

Filmi ve etkinliği çok beğendiklerini aktaran Sema Çiftçi ise “Belediyemizin hazırlamış olduğu etkinliğe geldik. Çok memnun kaldık. Bingöl’de ilk defa böyle bir şey yapılıyor zaten. Sağolsun belediye başkanı geldi, katıldı ve ilgilendi. Bu filmi daha önce duymuştum ama gitmek nasip olmamıştı. Çok da beğendim, inşallah böyle etkinliklerin devamı gelir” ifadelerini kullandı.

Vatandaşlardan Şahap Demir de, “Bingöl için çok güzel bir organizasyon oldu. Bunun yanında mısır, gazoz ikram ettiler. Eşimle birlikte geldik ve çok memnun kaldık, emeği geçenlere teşekkür ederiz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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