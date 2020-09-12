Bingöl’de ot yangını

Bingöl’de bir köyde ot yangını, tarlalara sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, merkeze bağlı Ekinyolu Köyü’nde çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangın, otların kuru olması nedeniyle yayılmaya başladı.Çevredeki vatandaşlar yangının çevredeki tarlalara ulaşmaması için söndürme çalışmasına başlarken, Bingöl Belediyesi'den de itfaiye ekibi istendi. Bölgeye gönderilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek daha fazla büyümeden söndürdü.

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