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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Efeler Ligi: Bingöl Solhan Spor: 0 - İnegöl Bld.: 3

İHA

Efeler Ligi: Bingöl Solhan Spor: 0 - İnegöl Bld.: 3

Axa Sigorta Efeler Ligi ikinci hafta karşılaşmasında İnegöl Belediye takımını konuk eden Bingöl Solhan Spor karşılaşmadan 30 mağlup ayrıldı.

Salon: Bingöl Karşıyaka
Hakemler: İsmail Yıldırım, Mahmut Karaca
Bingöl Solhan Spor: Matheus Krauchuk, Muzaffer Yönet, Ali İhsan Heper(L), Serhat Uzun, Jacopo Massarı, Orçun Ergün, Muhammet Delibas, Mert Nevzat Güneş, Kaan Kar, Alper Özdemir, Altay Demirci, Hakan Polat, Pavel Kuklınskı, Burak Hazırol(L)
İnegöl Bld:Ahmet Emre Cetinkaya, Ali Berkay Dağlar, Ahmet Can Büyükgöz, Osmany Urıarte, Mehmet Almaz, Berkun Eber Üstündağ, Ekrem Caner Çiçekoğlu, Umut Özdemir(L), Bertuğ Öndeş, Ahmet Arslan, Nıkola Gjorgıev, Caner Dengin (L), Dmıtrıı Bahov, Abdulsamet Sineren
Setler: 1825, 2325, 2125
Süre: 86 dakika (30, 31, 25)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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