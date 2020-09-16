Axa Sigorta Efeler Ligi ikinci hafta karşılaşmasında İnegöl Belediye takımını konuk eden Bingöl Solhan Spor karşılaşmadan 30 mağlup ayrıldı.
Salon: Bingöl Karşıyaka
Hakemler: İsmail Yıldırım, Mahmut Karaca
Bingöl Solhan Spor: Matheus Krauchuk, Muzaffer Yönet, Ali İhsan Heper(L), Serhat Uzun, Jacopo Massarı, Orçun Ergün, Muhammet Delibas, Mert Nevzat Güneş, Kaan Kar, Alper Özdemir, Altay Demirci, Hakan Polat, Pavel Kuklınskı, Burak Hazırol(L)
İnegöl Bld:Ahmet Emre Cetinkaya, Ali Berkay Dağlar, Ahmet Can Büyükgöz, Osmany Urıarte, Mehmet Almaz, Berkun Eber Üstündağ, Ekrem Caner Çiçekoğlu, Umut Özdemir(L), Bertuğ Öndeş, Ahmet Arslan, Nıkola Gjorgıev, Caner Dengin (L), Dmıtrıı Bahov, Abdulsamet Sineren
Setler: 1825, 2325, 2125
Süre: 86 dakika (30, 31, 25)
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.