Bingöl’de rekor kırıldı, 92 köy yeni asfalt yola kavuştu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bingöl’de rekor kırıldı, 92 köy yeni asfalt yola kavuştu

İHA

Bingöl’de rekor kırıldı, 92 köy yeni asfalt yola kavuştu

Bingöl'da valilik koordinesinde İl Özel İdare Genel Sekreterliği tarafından bu yıl köylere hizmet götürmek için yapılan çalışmalarda rekor kırıldı, 92 köy için 280 kilometrelik asfalt yapıldı. Bazı köylerin ilk defa asfaltla çalıştığı kentte, bir köye ise 14'üncü kez vurulan sondajla su bulundu.
Ülke genelinde olduğu gibi Bingöl'de de vatandaşa hizmet götürülmesi için her türlü çalışma sahada yapılıyor. Bu kapsamda Bingöl'de İl Özel İdare Genel Sekreterliği tarafından 114 iş makinesi ve 287 personel ile pandemi süreci de dikkate alınarak gerekli sağlık tedbirleriyle sahada ki çalışmalar hızlandırıldı. Bu kapsamda bu yıl köy yollarının asfaltlanması için 42 milyon lira ödenek ayrıldı. Güçlü filosu ve tecrübeli personelleri ile Haziran ayı içerisinde çalışmalara başlayan ekipler, 3 aylık sürede bir rekora imza atarak 280 kilometre asfalt döküp, 92 köy yolunu yenileyerek rekor kırdı. Gurup yollara bitümlü sıcak karışım BSK asfalt dökülürken köy yolları ise birinci ve ikinci kat asfalt ile kaplandı. Öte yandan, köy içine parke taşı serimi yapılırken sondajlar vurularak suyu yetersiz köylerinde suya kavuşturulduğu aktarıldı.

"Bu yıl 42 milyon lira bütçe ayrıldı"
114 iş makinesi ve 287 personel ile çalışmalarını yürüttüklerini belirten İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Enes Üçgül, “Bu 114 iş makinemizin 15 tanesi 13 milyon lira bütçe ile filomuza kattık. Güçlenen bu araç filomuz ile beraber köylerimize hizmetlerimizi daha hızlı, etkin ve verimli bir şekilde kavuşturacağız. 2020 yılı asfalt çalışmalarımıza yağışların durmasıyla beraber Haziran ayı itibari ile başladık. 2020 yılında KÖYDES ve İl Özel İdaresi olarak yol ve asfalt işlerinde kullanılmak üzere yaklaşık 42 milyon lira bütçe ayırdık. Bu bütçemiz ile toplamda 92 yerleşim yerimize 190 kilometre ikinci kat asfalt, 90 kilometre birinci kat asfalt ve 10 kilometre de bitümlü sıcak karışım olan BSK asfalt olmak üzere toplamda 280 kilometre asfaltımızı köylerimize kavuşturduk. Yine il genelinde bin köy içi parke taşı çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

"İlk defa asfalta kavuşan köyler oldu"
Bu yıl birçok köye hizmet götürdüklerini dile getiren Üçgül, “Ama bu köyler içerisinde ben 3 tane köyümüze parantez açmak istiyorum. Bunlar Balpınar, Karer Bölgesine bağlı Dallıtepe ve Genç ilçesine bağlı Çaytepe köylerimizdir. Balpınarı ve Dallıtepe köylerimiz bu yıl ilk defa asfalta kavuştu. Tabi 2 köyümüz doğal güzellikleri ile bilinen köylerimizdir. Bundan dolayı sürekli ziyaret edilmektedir. Bu köy yolları asfaltlanmasıyla beraber gerek köy sakinleri gerekse diğer vatandaşlar artık bu yollarımızı daha konforlu bir şekilde kullanabilecekler. Çaytepe köyümüzde yıllardır yaşanan bir su sorunu vardı. Bu köyümüzü suyu vardı ama yetersizdi. Bu güne kadar 13 sondaj vuruldu ama su bulunamadı. Bu yıl jeofizik mühendisleri ile titiz bir çalışma yürüttük. 14. sondajımızda suyu bulduk. Bu suyumuzun debisi saniyede 5 litre. Bu debi ile de su ihtiyacı karşılanmış olacak” diye konuştu.

"Rekor kırıldı, bir sezonda ulaşılmış en yüksek rakama ulaşıldı"
Üçgül, “Temel gayemiz merkezden ilçelere, ilçelerimizden köylerimize, insanın yaşadığı her yere hizmet taşımak ve herkesin yaşadığı yerde mutlu olmasını sağlamaktır. Biz bu yıl köylerimize 280 kilometre uzunluğunda asfalta kavuşturduk. Bu rakam bir sezon içerisinde bu güne kadar ulaşılmış en yüksek rakamdır. 2021 yılın da köylerimizin ihtiyaçları doğrultusunda bütçe imkanları dahilinde bu hizmetlerimiz artarak devam edecektir. Hizmetlerin köylere gitmesini sağlayana çalışanlarımı Temmuz ve Ağustos aylarında yaklaşık 40 derece sıcaklığın altında büyük bir sabır ve gayretle yürüttüler. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye kaydetti.

"BSK asfaltı yaygınlaştırmayı planlıyoruz"
Geçen yıl Yamaç yolunun 5 kilometrelik kısmında BSK asfalt çalışmalarını tamamladıklarını vurgulayan Üçgül, “Bu yıl da kalan 4,5 kilometrelik kısmında şuan itibari ile çalışmalarımızı yürütüyoruz. Diğer yandan Düğernan, Aşağıköy, Çiris, Ortaköy, Şaban, Yelesen grup köy yolunun 6 kilometrelik kısmında BSK asfalt çalışmalarımızı tamamlayacağız. Bu grup yollarımızda BSK asfaltı yaygınlaştırmayı planlıyoruz. 2021 yılında diğer grup köy yollarına da BSK asfaltı kullanacağız. Vatandaşlarımız memnun ve bize olumlu geri dönüşler oluyor. Tabii 1 yıl içerisinde tüm köy yollarını bitirmek mümkün değil. Bizde bunları bütçe imkanları dahilinde yıllara programlandıracağız” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bingöl'deki yüzen adalara ziyaretçi akını
YEREL HABERLER Bingöl'deki yüzen adalara ziyaretçi akını
AK Parti'li Yılmaz: Türkiye'nin enerji bağımlılığını ortadan kaldırıyoruz
YEREL HABERLER AK Parti'li Yılmaz: Türkiye'nin enerji bağımlılığını ...
AK Parti'li Yılmaz: ”Türkiye'nin enerji bağımlılığını ortadan kaldırıyoruz”
YEREL HABERLER AK Parti'li Yılmaz: ”Türkiye'nin enerji bağımlılığını ...
Bingöl'de 19 Eylül Gaziler Günü
YEREL HABERLER Bingöl'de 19 Eylül Gaziler Günü
Bingöl’de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
YEREL HABERLER Bingöl’de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X