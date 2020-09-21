Bingöl Solhan’da doğalgaz için ilk kaynak yapıldı

Bingöl’ün Solhan ilçesinde doğalgaz için temel atım kapsamında ilk kaynak yapıldı.

Solhan ilçesinde yaklaşık bir ay önce ilçeye doğalgaz verilmesi için başlatılan çalışmaların somut adımı atıldı. Bu kapsamda Solhan Belediye Çay Bahçesinde tören yapıldı. Törene, Vali Kadir Ekinci, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, il ve ilçeden protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Temel atım kapsamında ilk kaynağı AK Partili Yılmaz ile Vali Ekinci yaptı.

Ülke genelinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğalgaz hizmetini tüm il ve ilçelere kavuşturma mücadelesinde herkesin elinden geleni yaptığına değinen Vali Kadir Ekinci, “Rabbim emeklerimizi boşa çıkartmasın. Sanayileşmeyle birlikte malumunuz olduğu üzere bizleri ve gelecek nesilleri bekleyen en büyük tehlikelerden biriside çevre kirliliğidir. Dolayısıyla çevre kirliliğinin de önüne geçebilmenin yolarının bir tanesi de enerji kaynaklarımızı temiz enerji kaynaklarına çevirmektir. Doğalgaz da bunlardan bir tanesidir. İnşallah biz ve bizden sonraki nesillere daha temiz Solhan bırakma adına bu adımda Solhan için atılmış bulunuyor” dedi.



Yılmaz:" Bütün bu işlerin olmasında uyum, birlik ve beraberlik çok önemlidir"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz , “Bu güzel günleri gördüğümüz için çok sevinçliyiz. Bundan 1020 yıl önce bu konuları konuşsaydık insanlara hayal gibi gelirdi. Ama bugün çok şükür bu hayaller gerçek oldu. Hayallerin gerçekleşmesinde liderlik yapan Sayın Cumhurbaşkanımız ve yol arkadaşlarına öncelikle teşekkür ediyorum. Artık Solhan’ın kışları daha temiz bir havası olacak. Vatandaşlarımız daha temiz bir havayı solumuş olacakları. Diğer taraftan ormanlar açısından da çok güzel. Gerçekten odun yakma ihtiyacı ortadan kalkacağı için orman varlığının daha ileriye taşınması açısından da çok faydalı olacaktır. Diğer taraftan konfor, gerçekten bu işten en fazla istifade edecek olan ev hanımlarıdır. Özellikle onlar çok daha rahat edeceklerdir. Bütün bu işlerin olmasında uyum, birlik ve beraberlik çok önemlidir. Siyaset kurumu kendi içinde uyumlu olmazsa, siyaset ve bürokrasi kendi içinde uyumlu çalışmazsa bu işleri yapmak mümkün olmaz. İşte bu birlik ve beraberlik içinde bunlar gerçekleşti. Rabbim birlik ve beraberliğimizi bozmak isteyenlere fırsat vermesin. İnşallah bu meşalenin Aralık sonunda Solhan’da da yandığını göreceğiz” ifadelerini kullandı.

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