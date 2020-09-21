Bingöl Solhan’da doğalgaz için ilk kaynak yapıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bingöl Solhan’da doğalgaz için ilk kaynak yapıldı

İHA

Bingöl Solhan’da doğalgaz için ilk kaynak yapıldı

Bingöl’ün Solhan ilçesinde doğalgaz için temel atım kapsamında ilk kaynak yapıldı.
Solhan ilçesinde yaklaşık bir ay önce ilçeye doğalgaz verilmesi için başlatılan çalışmaların somut adımı atıldı. Bu kapsamda Solhan Belediye Çay Bahçesinde tören yapıldı. Törene, Vali Kadir Ekinci, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, il ve ilçeden protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Temel atım kapsamında ilk kaynağı AK Partili Yılmaz ile Vali Ekinci yaptı.
Ülke genelinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğalgaz hizmetini tüm il ve ilçelere kavuşturma mücadelesinde herkesin elinden geleni yaptığına değinen Vali Kadir Ekinci, “Rabbim emeklerimizi boşa çıkartmasın. Sanayileşmeyle birlikte malumunuz olduğu üzere bizleri ve gelecek nesilleri bekleyen en büyük tehlikelerden biriside çevre kirliliğidir. Dolayısıyla çevre kirliliğinin de önüne geçebilmenin yolarının bir tanesi de enerji kaynaklarımızı temiz enerji kaynaklarına çevirmektir. Doğalgaz da bunlardan bir tanesidir. İnşallah biz ve bizden sonraki nesillere daha temiz Solhan bırakma adına bu adımda Solhan için atılmış bulunuyor” dedi.

Yılmaz:" Bütün bu işlerin olmasında uyum, birlik ve beraberlik çok önemlidir"
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz , “Bu güzel günleri gördüğümüz için çok sevinçliyiz. Bundan 1020 yıl önce bu konuları konuşsaydık insanlara hayal gibi gelirdi. Ama bugün çok şükür bu hayaller gerçek oldu. Hayallerin gerçekleşmesinde liderlik yapan Sayın Cumhurbaşkanımız ve yol arkadaşlarına öncelikle teşekkür ediyorum. Artık Solhan’ın kışları daha temiz bir havası olacak. Vatandaşlarımız daha temiz bir havayı solumuş olacakları. Diğer taraftan ormanlar açısından da çok güzel. Gerçekten odun yakma ihtiyacı ortadan kalkacağı için orman varlığının daha ileriye taşınması açısından da çok faydalı olacaktır. Diğer taraftan konfor, gerçekten bu işten en fazla istifade edecek olan ev hanımlarıdır. Özellikle onlar çok daha rahat edeceklerdir. Bütün bu işlerin olmasında uyum, birlik ve beraberlik çok önemlidir. Siyaset kurumu kendi içinde uyumlu olmazsa, siyaset ve bürokrasi kendi içinde uyumlu çalışmazsa bu işleri yapmak mümkün olmaz. İşte bu birlik ve beraberlik içinde bunlar gerçekleşti. Rabbim birlik ve beraberliğimizi bozmak isteyenlere fırsat vermesin. İnşallah bu meşalenin Aralık sonunda Solhan’da da yandığını göreceğiz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bingöl’de rekor kırıldı, 92 köy yeni asfalt yola kavuştu
YEREL HABERLER Bingöl’de rekor kırıldı, 92 köy yeni asfalt yola ...
Bingöl'deki yüzen adalara ziyaretçi akını
YEREL HABERLER Bingöl'deki yüzen adalara ziyaretçi akını
AK Parti'li Yılmaz: Türkiye'nin enerji bağımlılığını ortadan kaldırıyoruz
YEREL HABERLER AK Parti'li Yılmaz: Türkiye'nin enerji bağımlılığını ...
AK Parti'li Yılmaz: ”Türkiye'nin enerji bağımlılığını ortadan kaldırıyoruz”
YEREL HABERLER AK Parti'li Yılmaz: ”Türkiye'nin enerji bağımlılığını ...
Bingöl'de 19 Eylül Gaziler Günü
YEREL HABERLER Bingöl'de 19 Eylül Gaziler Günü
Bingöl’de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
YEREL HABERLER Bingöl’de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X