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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

1 milyon lira ciro yapan okul, dezenfektan standıı üretimine başladı

İHA

1 milyon lira ciro yapan okul, dezenfektan standıı üretimine başladı

Bingöl’de bacasız fabrika gibi çalışan yıllık 1 milyon TL ciro yapan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğretmen ile öğrenciler, kentteki kurumlar için el temassız dezenfektan stantları üretirken, çevre illerden sipariş almaya başladı.
Bingöl merkezde eğitim veren 850 öğrencili Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid19) nedeniyle, öğretmen ve metal bölümü öğrencileriyle birlikte kolları sıvadı, bu kezde dezenfektan stanttı üretimine başladı.Günlük 50 adet el temassız sensörlü ve pedallı dezenfektan stanttı üreten okul, hem kentteki kamu kurum ve kuruluşlardan hem özel sektörle, çevre illerden sipariş almaya başladı.
Yıllık 1 milyon TL ciro yaptıklarını belirten Okul Müdür Ahmet Aşar, “1967 yılında kurulan okulumuz 6 bölümde faaliyetlerini sürdürmektedir. Döner sermaye işletmesinde çok aktif bir şekilde okulumuzun faaliyetleri sürüyor. Yıllık 1 milyon TL ciroyu yakalamış bulunmaktayız. Hedefimiz, 2 milyon TL ciroyu yakalamak, okul olarak planladığımız bu” dedi.

“Pandemi sürecinde kolları sıvadık”
El temassız sensörlü ve ayak pedallı dezenfektan stanttı üretimi yaptıklarını aktaran Aşar, “Gerek dünyayı gerekse ülkemizi etkisi altına alan bu pandemi sürecinde okul olarak ülkemize bir katkımızın olmasını istedik. Bu çerçevede gerek İl Milli Eğitim Müdürlüğü’müz gerek okul idaremizle beraber neler yapabileceğimizi görüştük. Daha sonra dezenfektan stantlarını üretmek için kollarımızı sıvadık. 2 çeşit dezenfektan standı ürettik. Sensörlü ve pedalı dezenfektan stantları ürettik. Üretimini yaptıktan sonra kamu, kurum ve kuruluşları ve özel sektörden birçok talep gelmeye başladı. Bu talepler çevre illere kadar yayıldı. Bu siparişlerimizi yetiştirmek için öğretmenlerimizin rehberliğinde öğrencilerimiz çok ciddi çalışmalar ortaya koymaya başladı. Günlük ortalama 50 adet dezenfektan standı üretim kapasitesine ulaştık” şeklinde konuştu.

“Öğrencilerimize katkı sunduğumuz için mutluluk duyuyoruz”
Öğrencilerin burada çalışarak hem okul harçlıklarını çıkardıklarını hem de aile ekonomilerine katkı sunduklarını dile getiren Aşar, “Öğrencilerimizin bu süreçte hem aile bütçelerine hem de kendi okul harçlıklarını çıkarmak için var gücüyle çalıştıklarını gördük. Bu noktada öğrencilerimize katkı sunduğumuz için mutluluk duyuyoruz. Okulumuz fabrika gibi çalışarak Bingöl’ümüze hayırlı hizmetler yapmıştı. Bu stantların tasarımları ve çalışları tamamen okulumuz öğretmen ve öğrencilerine ait. Bu süreçte bu siparişleri yetiştirmek için geceli, gündüzlü çalışıyoruz”ifadelerini kullandı.
Stant üretiminde hocalarıyla birlikte çalışan 12’inci sınıf öğrencisi Kadir Orman ise “ Pandemi nedeniyle hocamız ve arkadaşlarımızla bir araya geldik ve dezenfektan standı üretmeye karar verdik. Sensörlü ve pedallı stantlar üretmeye başladık, üretmeye devam ediyoruz. Çevre illerden de bu stantlara yoğun bir istek var”diye bilgi verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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