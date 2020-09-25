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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bingöl'de gönüllü gençlerden ihtiyaç sahiplerine gıda desteği

İHA

Bingöl'de gönüllü gençlerden ihtiyaç sahiplerine gıda desteği

Bingöl'de gönüllü genç kızılay ekibi, belirledikleri ihtiyaç sahibi ailelere gıda desteğinde bulundu.
Genç Kızılay Bingöl İl Başkanlığı ve gönüllüleri, kentteki ihtiyaç sahipleri için bir çalışma yaptı. Yapılan çalışmada 15 ihtiyaç sahibi aile belirlendi. Bunun üzerine gönüllüler, hazırladıkları gıda kolisini ailelere ulaştırdı. Ekiplerin daha fazla yardım ulaştırmak için çalışmasını sürdürdüğü aktarıldı.
Genç Kızılay İl Başkanı Anıl Bingöl," İlimizde, ihtiyaç sahibi ailelere ve tüm bireylere ulaşmak için elimizden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğiz. Özellikle Covid19 sürecinde bu desteklerimizi daha çok arttırdık. Bugün 15 ailemize gıda yardımında bulunduk. Bu çalışmalarımızın devamı gelecek” dedi.

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