Bingöl’de hırsızlık şüphelisi 5 şahıs tutuklandı

Bingöl polisinin yaptığı çalışmada yakalanan hırsızlık şüphelisi 5 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, ev ve iş yerlerine giren hırsızlar ile ilgili bir çalışma başlattı. Polisin çalışmasında merkeze bağlı Karşıyaka Mahallesinde gerçekleşen evden hırsızlık olayının şüphelileri M.A. ve V.B. ile yine aynı bölgede meydana gelen iş yerinden hırsızlık olayını gerçekleştiren şüpheli A.A., Y.B. ve B.B. isimli şahıslar belirlendi. Belirlenen 5 şüpheli yakalandı.
Emniyette ifadesi alınan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.Mahkemeye çıkartılan 5 şüpheli "Nitelikli Hırsızlık" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.