Bingöl'de evden hırsızlığa 5 tutuklama

Aziz ÖNAL/BİNGÖL, (DHA)BİNGÖL'de, evden hırsızlık olaylarına karıştıkları tespit edilen 5 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, kent genelinde evde hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışma başlatıldı. Karşıya Mahallesi'nde 2 evde hırsızlık yaptıkları belirlenen M.A., V.B., A.A., Y.B. ve B.B. polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.
Emniyetteki sorguları tamamlanan 5 şüpheli, sevk edildikleri adliyede mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bingöl Aziz ÖNAL
2020-09-25 16:00:11
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