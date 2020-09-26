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Bingöl’de sağanak yağış heyelana neden oldu

İHA

Bingöl’de sağanak yağış heyelana neden oldu

Bingöl’de sağanak yağış nedeniyle heyelan meydana geldi. Kapanan yollar karayolları ekiplerince ulaşıma açıldı.
Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünün yağış uyarısının ardından Bingöl’de de sağanak yağış meydana geldi.Yağış nedeniyle Yedisu ilçesine bağlı Elmalı köyü ile Karlıova ilçesine bağlı Kızılçubuk ve Kaynarpınar arasındaki dere taştı, heyelan meydana geldi.Sabahın erken saatlerinde vatandaşların bildirmesi üzerine Karayolları 84’üncü Şube Şefliği bölgeye hareket etti. Kapanan yollarda çalışma yapan 2 ekip, yolu kısa süre içinde trafiğe yeniden açtı.
Ekiplerin bölgede çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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