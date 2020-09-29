Bingöl'de otomobilde 8 kilo esrar ele geçirildi: 6 gözaltı

Aziz ÖNAL/BİNGÖL, (DHA)BİNGÖL'de yol kontrol noktasında şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde yapılan aramada 8 kilo esrar ele geçirildi. Otomobilde bulunan 6 kişi gözaltına alındı.
Bingöl merkeze bağlı Yolçatı köyündeki yol kontrol noktasında jandarma ekiplerince şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde arama yapıldı. Aramada otomobilin koltuğunun altına gizlenmiş vaziyette 6 poşet halinde 8 kilogram esrar ele geçirildi. Otomobilde bulunan 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki sorgusu sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Bingöl Aziz ÖNAL
2020-09-29 20:36:19
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.