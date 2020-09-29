Bingöl'de otomobilde 8 kilo esrar ele geçirildi: 6 gözaltı

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Aziz ÖNAL/BİNGÖL, (DHA)BİNGÖL'de yol kontrol noktasında şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde yapılan aramada 8 kilo esrar ele geçirildi. Otomobilde bulunan 6 kişi gözaltına alındı.

Bingöl merkeze bağlı Yolçatı köyündeki yol kontrol noktasında jandarma ekiplerince şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde arama yapıldı. Aramada otomobilin koltuğunun altına gizlenmiş vaziyette 6 poşet halinde 8 kilogram esrar ele geçirildi. Otomobilde bulunan 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki sorgusu sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Bingöl Aziz ÖNAL

2020-09-29 20:36:19



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