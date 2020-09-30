Bingöl Solhanspor’da 4 oyuncunun Covid-19 testi pozitif çıktı

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Efeler Ligi takımlarından Bingöl Solhanspor’da 4 oyuncunun Koronavirüs (Covid19) testi pozitif çıktı, Galatasaray ve Afyon maçları ertelendi.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) AXA Sigorta Efeler Ligi takımlarından Bingöl Solhanspor, 4 oyuncusunun Covid19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Bingöl Solhanspor Kulübü tarafından yapılan açıklamada, “Cocid19 salgını nedeniyle düzenli olarak test yapan takımımızda 4 pozitif vakaya rastlanmıştır. Tüm takım izolasyon kurallarına uymakta olup Galatasaray ve Afyon müsabakalarımız ertelenmiştir. Testi pozitif çıkan arkadaşlarımıza acil şifalar diler, takımımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz” denildi.

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