Bingöl Solhanspor voleybol takımında 4 oyuncu koronavirüse yakalandı

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Aziz ÖNAL/BİNGÖL,(DHA)TÜRKİYE Voleybol Federasyonu AXA Sigorta Efeler Ligi takımlarından Bingöl Solhanspor'un 4 oyuncusu koronavirüse yakalandı.

Efeler Ligi'nde mücadele eden Bingöl Solhanspor erkek voleybol takımının 4 oyuncusunun koronavirüs testi pozitif çıktı. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, 4 oyuncuda koronavirüs tespit edilmesiyle Galatasaray ve Afyon müsabakaların ertelendiği belirtilti. Açıklamada, "Koronavirüs salgını nedeniyle düzenli olarak test yapan takımımızda 4 pozitif vakaya rastlanmıştır. Tüm takım izolasyon kurallarına uymakta olup Galatasaray ve Afyon müsabakalarımız ertelenmiştir. Testi pozitif çıkan arkadaşlarımıza acil şifalar diler, takımımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz" denildi.DHA-Genel Türkiye-Bingöl Aziz ÖNAL

2020-10-01 11:26:11



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