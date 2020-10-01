Bingöl'de uyuşturucuya 2 gözaltı

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Aziz ÖNAL/KARLIOVA(Bingöl),(DHA) BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karlıova ilçesinde bir adreste uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Tespit edilen adreste yapılan aramada 433 gram esrar, 2 av tüfeği ve 1 tabanca ele geçirdi. Uyuşturucuyla ilgili gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki sorgusu sürüyor.

DHA-Güvenlik Türkiye-Bingöl / Karlıova Aziz ÖNAL

2020-10-01 13:45:41



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